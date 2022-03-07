Макрон назвал действия Путина циничными и лицемерными — Le Figaro

7 марта, 19:16
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Макрон раскритиковал Путина за «нравственный и политический цинизм» (Фото:Thibault Camus/Pool via REUTERS)

Макрон раскритиковал Путина за «нравственный и политический цинизм» (Фото:Thibault Camus/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон подверг жесткой критике российского президента Владимира Путина в связи с позицией России относительно «зеленых коридоров» для эвакуации украинского гражданского населения из зоны боевых действий.

Как сообщает Le Figaro, в частности, Макрон возмутился тем, что Россия дает "зеленые коридоры" для украинцев, но не на территорию, которую контролирует украинская армия. Днем ранее французский президент говорил с Путиным, в частности о возможности для гражданского населения выйти из опасной зоны.

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Президент Франции назвал лицемерным предложение РФ предоставить защиту гражданскому населению для того, чтобы вывезти этих людей на территорию России.

"Это несерьезно, это моральный и политический цинизм, и я считаю это неприемлемым", - цитирует Макрона Le Figaro.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Владимир Путин Гуманитарный коридор Эммануэль Макрон Война России против Украины

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