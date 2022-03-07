Макрон назвал действия Путина циничными и лицемерными — Le Figaro 7 марта, 19:16 Цей матеріал також доступний українською Макрон раскритиковал Путина за «нравственный и политический цинизм» (Фото:Thibault Camus/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон подверг жесткой критике российского президента Владимира Путина в связи с позицией России относительно «зеленых коридоров» для эвакуации украинского гражданского населения из зоны боевых действий.

Как сообщает Le Figaro, в частности, Макрон возмутился тем, что Россия дает "зеленые коридоры" для украинцев, но не на территорию, которую контролирует украинская армия. Днем ранее французский президент говорил с Путиным, в частности о возможности для гражданского населения выйти из опасной зоны.

Президент Франции назвал лицемерным предложение РФ предоставить защиту гражданскому населению для того, чтобы вывезти этих людей на территорию России.

"Это несерьезно, это моральный и политический цинизм, и я считаю это неприемлемым", - цитирует Макрона Le Figaro.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.