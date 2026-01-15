Макрон созвал срочное совещание из-за Гренландии и протестов в Иране

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал срочное заседание из-за заявлений США о намерениях получить контроль над Гренландией, а также из-за подавления общенациональных протестов в Иране.

Об этом в четверг, 15 января, пишет Reuters.

Французский чиновник подтвердил агентству, что кризисное совещание должно было начаться в 07:00 по Гринвичу.

В своем ночном посте в X Макрон сообщил, что первая группа французских военных уже отправилась в Гренландию для участия в учениях, организованных Данией и властями острова.

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Германия, Норвегия и Швеция также начали направлять свои подразделения в Гренландию, добавили в Reuters.

Там подчеркнули, что развертывание войск произошло после переговоров между США, Данией и Гренландией, которые показали серьезные разногласия относительно будущего острова.

Интерес США к Гренландии — главное

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

Заявления по Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они усилились в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

Жена советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала в соцсети Х карту, где остров Гренландия окрашен в цвета американского флага, что вызвало возмущение посла Дании. Сам Миллер в интервью CNN позже сказал, что США — «сверхдержава» и при президенте США «будут вести себя как сверхдержава».

Инфографика: NV

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (собственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).

13 января сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата, который подал республиканец Рэнди Файн. Документ предусматривает, что Трамп может начать переговоры с Данией для приобретения острова и позже предложить изменения в федеральное законодательство для принятия Гренландии как штата.

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Тогда же на фоне заявлений Трампа Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке и призвала к диалогу для решения вопросов без применения силы.