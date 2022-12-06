«Не делайте из мухи слона». Макрон объяснил свои заявления о «гарантиях безопасности» для России 6 декабря, 15:38 Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Florion Goga)

Об этом сообщает Le Figaro.

"Я не думаю, что мы должны делать из мухи слона, пытаясь увидеть противоречия там, где их нет", - сказал он.

По словам Макрона, он «всегда говорил одно и то же».

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«В конце концов, на мирных переговорах будут территориальные темы относительно Украины, и они принадлежат украинцам, и будут темы коллективной безопасности во всем регионе», — сказал он.

Президент Франции добавил, что это тоже самое, что он «говорил с самого начала».

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французским телеканалам заявлял, что новая архитектура безопасности должна включать гарантии для России.

По его словам, если российский диктатор Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине, то Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность Москвы в гарантиях безопасности — прежде всего по вопросу «приближения НАТО».

В ответ секретарь Совета нацбезопасности и обороны УкраиныАлексей Данилов заявил, что «денуклеаризированная и демилитаризованная т.н. Россия — лучшая гарантия мира для Европы и мира».

В МИД Польши, комметируя заявление президента Франции Эмануэля Макрона, заявили, что если кто-то и нуждается в гарантиях безопасности, то это Украина и государства Центрально-Восточной Европы.

