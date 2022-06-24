Макрон назвал «историческим моментом» предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС 24 июня, 01:20 Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «историческим» решением о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов на членство в Европейском Союзе.

«Сегодня вечером мы открываем новый этап для Украины, для Молдовы, для Европы. Это исторически», — подчеркнул Макрон.



Он добавил, что неделю назад в Киеве он вместе с лидерами Германии, Италии и Румынии «взяли на себя это обязательство — работать над предоставлением статуса кандидата на членство в ЕС для Украины».

Видео дня

Лидеры 27 стран ЕС на саммите Европейского совета в четверг, 23 июня, поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.