Макрон назвал «историческим моментом» предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС

24 июня, 01:20
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Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «историческим» решением о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов на членство в Европейском Союзе.

«Сегодня вечером мы открываем новый этап для Украины, для Молдовы, для Европы. Это исторически», — подчеркнул Макрон.

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Он добавил, что неделю назад в Киеве он вместе с лидерами Германии, Италии и Румынии «взяли на себя это обязательство — работать над предоставлением статуса кандидата на членство в ЕС для Украины».

Видео дня
https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1540061244471889921?s=20&t=kMdtrrllO6CRpQUH1A7PEA

Лидеры 27 стран ЕС на саммите Европейского совета в четверг, 23 июня, поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове.

https://www.youtube.com/embed/Bqeqq8ZLTRg
Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Евросоюз Российская агрессия Франция Соглашение об ассоциации Украина-ЕС Эммануэль Макрон Война России против Украины

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