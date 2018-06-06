Макрон прокомментировал переговоры с Трампом высказыванием Бисмарка о содержимом сосисок

По словам Макрона, лучше, когда "люди видят еду уже готовой"

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал свой телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом с помощью высказывания Отто фон Бисмарка о содержимом сосисок.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает Reuters.

Таким образом Макрон намекнул, что разговор с американским лидером был не самым приятным.

"Как говорил Бисмарк, если бы мы рассказали людям, из чего делаются сосиски, они вряд ли стали бы их есть. Поэтому мне нравится, когда люди видят еду уже готовой. Я не уверен, что кухонные комментарии повысили бы заказы на нее или улучшили аппетит", - пояснил президент Франции.

При этом отмечается, что его слова относились не только к Трампу, но и вообще к разговорам с мировыми лидерами.

Напомним, ранее Трамп заявил, что провел "ужасный" телефонный разговор с Макроном.

По данным СМИ, камнем преткновения стали торговые пошлины США в отношении товаров из ЕС и миграционная политика Белого дома.