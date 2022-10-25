Макрон призвал папу римского позвонить Байдену, диктатору Путину и главе РПЦ Кириллу 25 октября, 14:23 Папа римский и Эммануэль Макрон (Фото:Vatican Media/Handout via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал папу римского Франциска позвонить диктатору Владимиру Путину, главе РПЦ Кириллу и президенту США Джо Байдену «для продвижения мирного процесса в Украине».

Об этом сообщает Le Point.

По словам Макрона, нужно, чтобы США сели за стол переговоров, «чтобы поддержать мирный процесс в Украине».

Президент Франции убежден, что папа римский может повлиять на Байдена, с которым у него «настоящие доверительные отношения».

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Русскую православную церковь прекратить поддерживать военные преступления РФ против Украины.

По словам Макрона, кремлевским режим использует религию, чтобы оправдать войну РФ против Украины.