Макрон призвал папу римского позвонить Байдену, диктатору Путину и главе РПЦ Кириллу

25 октября, 14:23
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Папа римский и Эммануэль Макрон (Фото:Vatican Media/Handout via REUTERS)

Папа римский и Эммануэль Макрон (Фото:Vatican Media/Handout via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал папу римского Франциска позвонить диктатору Владимиру Путину, главе РПЦ Кириллу и президенту США Джо Байдену «для продвижения мирного процесса в Украине».

Об этом сообщает Le Point.

По словам Макрона, нужно, чтобы США сели за стол переговоров, «чтобы поддержать мирный процесс в Украине».

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Президент Франции убежден, что папа римский может повлиять на Байдена, с которым у него «настоящие доверительные отношения».

Видео дня

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Русскую православную церковь прекратить поддерживать военные преступления РФ против Украины.

По словам Макрона, кремлевским режим использует религию, чтобы оправдать войну РФ против Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=9smjsDHzxdg
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Джо Байден Папа римский Эммануэль Макрон Война России против Украины

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