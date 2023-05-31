Макрон призовет к «стратегическому пробуждению» Европы и заявит о преданности победе Украины — СМИ

31 мая, 09:09
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Эммануэль Макрон (Фото:YOAN VALAT/Pool via REUTERS)

Эммануэль Макрон (Фото:YOAN VALAT/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон на Международном форуме по безопасности в Братиславе GLOBSEC призовет к «стратегическому пробуждению» Европы на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет газета, ожидается, что во время речи французский лидер в среду, 31 мая, отметит роль Парижа в разблокировании поставок Киеву боевых танков, а также в защите восточного фланга НАТО. В частности, упомянет о размещении 1250 французских военных в Румынии и 300 — в Эстонии.

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На следующий день на евросаммите в Молдове Макрон «подчеркнет преданность Франции победе Украины и заявит, что не потерпит замороженного конфликта», сообщает The Guardian.

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Также он предупредит о «глубоком и устойчивом снижении» европейской стратегической стабильности из-за последовательных выходов России из договоров о контроле над ядерными вооружениями, а также договоренности о размещении российского тактического ЯО в Беларуси.

По словам собеседника издания на Елисейских полях, Макрон уже разрешил увеличить более чем на треть по сравнению с 2019—2025-м запланированные оборонные расходы Франции на 2024−2030 годы и считает это «кардинальными изменениями».

На франко-британском саммите в Париже в марте обсуждали предложение по развитию «дальнобойных» возможностей для НАТО. Как говорят источники газеты, это свидетельствует о том, что Макрон не настаивает на том, чтобы европейская оборона строилась исключительно вокруг ЕС.

В апреле президент Франции выступил за укрепление «стратегической автономии ЕС» и уменьшение готовности «соглашаться с внешнеполитическими целями США». В Польше предостерегли от такой позиции, назвав Вашингтон гарантом безопасности Европы.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Европа Словакия Франция Молдова Эммануэль Макрон Война России против Украины

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