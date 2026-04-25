«Правильный момент, чтобы проснуться». Макрон заявил, что США, Китай и Россия выступают против Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна активнее защищать собственные интересы, поскольку США, Китай и Россия выступают против нее.

Об этом он сказал в пятницу, 24 апреля, во время встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Афинах, пишет Politico.

«Мы не должны недооценивать, что это уникальный момент, когда президент США, президент России и президент Китая фактически настроены против европейцев. Поэтому это правильный момент для нас, чтобы проснуться», — подчеркнул Макрон.

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Он добавил, что Европе следует быть более уверенной в себе и сформировать собственную повестку дня.

Кроме этого, французский президент подчеркнул, что напряженность в отношениях с США, по его мнению, сохранится даже после завершения срока президентства Дональда Трампа.

«Это историческая тенденция. Мы можем сотрудничать с США по отдельным вопросам, и это все еще имеет смысл из-за общих ценностей и исторических связей, но я действительно считаю, что такой подход США сохранится», — сказал Макрон.

Он отметил, что главное отличие между первым и вторым сроками Трампа заключается в том, что ранее многие европейские страны воспринимали его президентство как временное отклонение от нормы, которое закончится и не потребует фундаментальных изменений.

«Сейчас многие коллеги обладают более трезвым видением, потому что после стольких лет мы говорим: ладно, мы должны реагировать. Мы должны действовать как европейцы, быть более сплоченными, защищать себя и собственные интересы. И для меня это правильное направление», — подчеркнул президент Франции.

После неформальной встречи Европейского совета на Кипре Макрон отправился в Афины, где Франция и Греция должны были подписать обновленное двустороннее соглашение о безопасности.

3 апреля сообщалось, что Макрон призвал средние государства объединяться, чтобы уменьшить зависимость от США и Китая и совместно отстаивать свои интересы. Он отметил, что страны должны избегать роли «вассалов» и развивать партнерство, в частности в сферах безопасности, энергетики и глобальных вызовов.