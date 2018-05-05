Макрон предостерег Трампа от выхода из ядерной сделки с Ираном

Макрон считает, что решение о выходе из ядерной сделки может привести к войне

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что возможное решение США о выходе из Соглашения по иранскому атому может негативно повлиять на все мировое сообщество.

Макрон считает, что подобное решение может привести к войне, передает Интерфакс-Украина.

"Это означало бы открытие ящика Пандоры, это может означать войну. Я не верю в то, что Трамп желает войны", - заявил Макрон.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф заявил, что его страна не станет вести переговоры об изменении ядерной сделки от 2015 года.

Напомним, президент США Дональд Трамп потребовал от европейских союзников до 12 мая "исправить ужасные недостатки" ядерной сделки от 2015 года, в противном случае, он откажется продлить режим отмены санкций США в отношении Ирана.

Официальный Берлин призвал Трампа сохранить действующее соглашение с Ираном, а генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что существует риск войны, если международное соглашение не сохранится.

Американский президент уже ведет переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном о новом соглашении с Ираном.