Макрон предложил кандидатуру на пост главы Еврокомиссии Вчера, 20:14 2404 Цей матеріал також доступний українською Yoan Valat/Pool via REUTERS Эммануэль Макрон Yoan Valat/Pool via REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо рассмотреть кандидатуру главного переговорщика ЕС с Великобританией по Brexit Мишеля Барнье на пост главы Еврокомиссии.

Об этом сообщает Le Soir.

«Несомненно, Мишель Барнье — человек, который имеет большие добродетели, и он еще раз продемонстрировал это переговорами с англичанами», — сказал французский лидер.

Отвечая на вопрос, будет ли он поддерживать Барнье в борьбе за председательство в Еврокомиссии, Макрон сказал:

«Он…один из европейских лидеров, которые имеют значительные достижения и могут быть в списке (кандидатов на высшие должности в органах ЕС-ред.)», — отметил президент.

По словам Макрона, важными критериями для выбора следующего главы Еврокомиссии должны быть «опыт работы на самом высоком правительственном уровне или на уровне Европейской комиссии».