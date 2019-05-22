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Макрон предложил кандидатуру на пост главы Еврокомиссии

Вчера, 20:14
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Макрон предложил кандидатуру на пост главы Еврокомиссии - фото

Yoan Valat/Pool via REUTERS

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо рассмотреть кандидатуру главного переговорщика ЕС с Великобританией по Brexit Мишеля Барнье на пост главы Еврокомиссии.

Об этом сообщает Le Soir.

«Несомненно, Мишель Барнье — человек, который имеет большие добродетели, и он еще раз продемонстрировал это переговорами с англичанами», — сказал французский лидер.

Отвечая на вопрос, будет ли он поддерживать Барнье в борьбе за председательство в Еврокомиссии, Макрон сказал:

«Он…один из европейских лидеров, которые имеют значительные достижения и могут быть в списке (кандидатов на высшие должности в органах ЕС-ред.)», — отметил президент.

По словам Макрона, важными критериями для выбора следующего главы Еврокомиссии должны быть «опыт работы на самом высоком правительственном уровне или на уровне Европейской комиссии».

Теги:   Эммануэль Макрон Франция Еврокомиссия

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