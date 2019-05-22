Макрон предложил кандидатуру на пост главы Еврокомиссии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо рассмотреть кандидатуру главного переговорщика ЕС с Великобританией по Brexit Мишеля Барнье на пост главы Еврокомиссии.
Об этом сообщает Le Soir.
«Несомненно, Мишель Барнье — человек, который имеет большие добродетели, и он еще раз продемонстрировал это переговорами с англичанами», — сказал французский лидер.
Отвечая на вопрос, будет ли он поддерживать Барнье в борьбе за председательство в Еврокомиссии, Макрон сказал:
«Он…один из европейских лидеров, которые имеют значительные достижения и могут быть в списке (кандидатов на высшие должности в органах ЕС-ред.)», — отметил президент.
По словам Макрона, важными критериями для выбора следующего главы Еврокомиссии должны быть «опыт работы на самом высоком правительственном уровне или на уровне Европейской комиссии».