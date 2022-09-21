Из-за российской агрессии Макрон выступил за ограничение права вето в Совбезе ООН 21 сентября, 07:03 Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:Benoit Tessier / Reuters)

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за реформу Совбеза ООН. В частности, речь идет об ограничении использования права вето в случае массовых преступлений.

Об этом Макрон заявил, выступая на всеобщих дебатах 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Укринформ.

Мне хотелось бы, чтобы мы, наконец, занялись реформой Совета безопасности, чтобы он был более представительным, чтобы работали новые постоянные члены. И чтобы она могла играть свою роль, ограничивая использование права вето в случае массовых преступлений», — сказал Макрон.

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Он призвал членов ООН к действиям, чтобы РФ отказалась от войны против Украины.

"Речь идет не о том, чтобы выбрать лагерь между Востоком и Западом или Севером и Югом. Речь идет об ответственности всех, кто уважает Устав ООН и нашу величайшую ценность и добро — мир. Поскольку, кроме войны, речь идет о расколе мира вследствие прямых и косвенных последствий этого конфликта», — добавил французский лидер.

По его словам, некоторые страны находятся в нейтральной позиции по отношению к войне России против Украины, и что те, кто хочет вести такую политику «неприсоединение», совершают историческую ошибку.

«Ведь это борьба во имя мира, во благо суверенитета государств, за территориальную целостность каждого», — подчеркнул Макрон, добавив, что молчащие сегодня «становятся сообщниками современного империализма и цинизма».

«Наши ценности универсальны, поэтому они никогда не должны стоять на службе силы, которая нарушает эти принципы», — подчеркнул Макрон. Он добавил при этом: «В последние годы мы очень либерально поступаем с этими ценностями, и это ошибка».

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