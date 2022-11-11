Макрон поздравил Украину с возвращением Херсона

11 ноября, 22:10
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Эммануэль Макрон (Фото:Ludovic MARIN/Pool via REUTERS)

Эммануэль Макрон (Фото:Ludovic MARIN/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Украину с освобождением Херсона.

«Я приветствую возвращение Херсона Украине», — написал он в Twitter.

Макрон подчеркнул, что деоккупация украинского города является важным шагом на пути к полному восстановлению ее суверенных прав. Он также подчеркнул, что Франция продолжит поддерживать граждан Украины.

Видео дня

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1591138463021412353
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон, но отметил, что город еще не полностью зачищен от российских оккупантов.

11 ноября в центре Херсона появился флаг Украины возле здания областной государственной администрации. В Минобороны сообщали, что ВСУ почти полностью контролирует украинский город.

По данным Генштаба, украинские силы уже дошли до реки Днепр в отдельных районах Херсонской области.

https://www.youtube.com/embed/IX9NDxdJBwQ
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Херсон Войска РФ Эммануэль Макрон

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