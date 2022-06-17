«Путина — на скамью подсудимых». Макрон понял, что не нужно «сохранять лицо» диктатору — Елисеев 17 июня, 14:32 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Президент Франции Эммануэль Макрон после визита в Украину изменил свою позицию по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину, убежден дипломат Константин Елисеев.

«Думаю, что именно после посещения Ирпеня президент Франции понял, что не надо спасать лицо Путину, а наоборот — нужно помочь Украине для того, чтобы посадить Путина и его сторонников, апологетов на скамью подсудимых, проведя предварительно международный трибунал», — рассказал Елисеев в эфире Радио НВ.

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В совершении россиянами тяжких и масштабных преступлений убедились и другие лидеры европейских стран, уверен дипломат.

«После посещения Ирпеня лидеры стран ЕС поняли преступления, которые совершает РФ на украинской территории; тот геноцид, который проводит против украинского народа. Свидетельством тому является достаточно мощное заявление президента Франции, который не только уже направил своих экспертов, работающих над экспертизой, но и пообещал даже предоставить специальную мобильную лабораторию», — добавил он.

Макрон ранее заявлял, что властям Украины придется вести переговоры с РФ, и предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы «сохранить лицо» Путину.

16 июня впервые с начала полномасштабного вторжения России три европейских лидера — президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги — приехали в Украину.

В ходе совместной пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что они с французским коллегой обсудили эту ситуацию и «прошли» ее.

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