Макрон заявил, что посетит Китай в апреле 25 февраля, 16:25 Макрон планирует посетить Китай (Фото:REUTERS / Johanna Geron)

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах посетить с официальным визитом Китай после того, как Пекин обнародовал свой план «политического решения» войны в Украине.

Об этом он сказал журналистам в субботу 25 февраля, сообщает Le Figaro.

Макрон заявил, что отправится в Китай в начале апреля, призвав Пекин «помочь оказывать давление на Россию», чтобы «остановить агрессию» и «построить мир».

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Президент Франции также прокомментировал так называемый мирный план Китая. По его словам, мир «возможен, только если он проходит через прекращение российской агрессии, вывод войск и уважение к территориальному суверенитету и украинскому народу».

«Тот факт, что Китай участвует в мирных усилиях, — это абсолютно хорошо», — сказал Макрон.

Он также призвал Пекин «не поставлять никакого оружия России» и «помочь нам оказывать давление на Россию, чтобы она, очевидно, никогда не использовала ни химическое, ни ядерное оружие».

Ранее сегодня стало известно, что на следующей неделе в Китай приедет самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Геополитическая активизация Китая: «мирный план» и визиты в Москву

МИД Китая 24 февраля опубликовал «мирный план» со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Он состоит из 12 пунктов, среди которых призыв к прекращению огня, отмене санкций и возобновлению переговоров. В документе никаких упоминаний о выводе российских войск с оккупированных территорий Украины, но есть пункт об уважении суверенитета всех стран. Пекин также четко выступил против применения ядерного оружия.

Президент США Джо Байден отверг китайский «мирный план», заявив, что его реализация выгодна только России. Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.

Ведущий дипломат Китая Ван И 22 февраля посетил Москву, где встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским диктатором Владимиром Путиным.

По данным СМИ, китайский лидер Си Цзиньпин готовится посетить Москву в ближайшие месяцы для проведения саммита с Путиным.

В то же время, США и НАТО заявляют, что Китай рассматривает возможность поставок вооружения России для войны против Украины. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии.

Президент Владимир Зеленский на этом фоне заявил, что Украине было бы желательно встретиться с Китаем. По его словам, Киев уже передал этот сигнал Пекину на уровне дипломатов.