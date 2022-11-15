Макрон попросил Си Цзиньпина призвать Путина «вернуться за стол переговоров»

15 ноября, 10:19
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Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин (Фото:Mohammed Badra/Pool via REUTERS/Tingshu Wang/File Photo To match Special Report CHINA-LAWYERS)

Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин (Фото:Mohammed Badra/Pool via REUTERS/Tingshu Wang/File Photo To match Special Report CHINA-LAWYERS)

Во вторник, 15 ноября, на полях G20 президент Франции Эмануэль Макрон попросил китайского лидера Си Цзиньпина призвать российского диктатора Владимира Путина «вернуться за стол переговоров».

Об этом сообщает BFM TV.

Макрон попросил Си Цзиньпина выступить посредником.

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Елисейский дворец заявил, что Си Цзиньпин «решительно выступил против использования атомного оружия и поддержал деэскалацию и прекращение огня».

Видео дня

15−16 ноября на острове Бали в Индонезии пройдет двухдневный саммит глав государств G20.

Вторжение России в Украину будет главным вопросом на повестке дня грядущего саммита стран G20. Многие члены группы считают, что война в Украине сдерживает рост мировой экономики, увеличивает инфляцию, нарушает цепочки поставок, ослабляет энергетическую и продовольственную безопасность и повышает риски для финансовой стабильности.

https://www.youtube.com/watch?v=1oMn8Z6V-MY
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин G20 Си Цзиньпин Эммануэль Макрон Война России против Украины

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