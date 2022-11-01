И укрепить ПВО. Макрон пообещал Зеленскому увеличить военную помощь Украине 1 ноября, 17:54 Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo)

Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским во вторник, 1 ноября, пообещал помочь Украине укрепить противовоздушную оборону.

Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, Зеленский и Макрон обсуждали в том числе ход украинского контрнаступления. Президент Франции «подтвердил полную мобилизацию страны для скорейшего увеличения военной поддержки Украины, в частности в том, что касается ПВО».



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Макрон также пообещал помочь Украине перед наступлением зимы, «когда российские удары нанесли значительный ущерб инфраструктуре водоснабжения и электроснабжения Украины». 13 декабря в Париже состоится международная конференция для поддержки инфраструктуры Украины в зимний период. 12 декабря пройдет двусторонняя конференция, «направленная на мобилизацию французских компаний».

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Французский президент осудил решение страны-агрессора России о «приостановке» выполнения ею зернового соглашения и подчеркнул, что оно наносит ущерб мировой продовольственной безопасности.

Владимир Зеленский у себя в Twitter рассказал, что разговор с Макроном был «чрезвычайно важным и продуктивным», они обсудили «конкретные решения» для усиления обороноспособности Украины и восстановления разрушенной россиянами энергетической инфраструктуры.

Комментируя российский фейк о «грязной бомбе», Макрон приветствовал «образцовую прозрачность» Украины, которая немедленно пригласила на свои объекты миссию МАГАТЭ.

Эммануэль Макрон 7 октября объявил о создании фонда на 100 млн евро, средства из которого пойдут на закупку оружия для Украины напрямую у производителя.

