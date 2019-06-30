Макрон пообещал приехать в Россию на День победы — росСМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приедет в 2020 году в Москву на День победы, отмечаемый в РФ 9 мая. Об этом сообщает Интерфакс.
Как сообщает агентство, об этом Макрон завил в интервью Первому каналу на саммите G20 в Осаке.
«Да, я буду там. Господин Путин меня пригласил, и я буду там», — передает слова Макрона агенство.
По словам Макрона, «для нас это важно, потому что мы знаем, что многим обязаны России, тем, кто сопротивлялся».
Официального подтверждения визита в РФ в 2020 году со стороны Елисейского дворца не поступало.
Добавим, что ранее мировые лидеры игнорировали соответствующие празднования в Москве из-за российской агрессии против Украины.