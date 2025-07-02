Тарас Загородний Политический эксперт

Одни лидеры — это немцы. Другие лидеры — это французы. Все же французы имеют собственную стратегию. Они тоже хотят быть лидерами Европы. Все же ядерная страна, а, например, немцы — не ядерная страна. Поэтому и разные интересы, в частности на Ближнем Востоке.