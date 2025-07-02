«У Франции своя стратегия». Почему Макрон решил сейчас позвонить Путину и что обсудили — Загородний

2 июля, 11:22
Президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Владимир Путин (Фото: REUTERS/Claudia Greco, Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS (коллаж NV))

Автор: Павел Новиков

Политический эксперт Тарас Загородний рассказал в эфире Radio NV, зачем президент Франции Эммануэль Макрон звонил российскому диктатору Владимиру Путину и какое сообщение от США передал.

Тарас Загородний

Политический эксперт

Одни лидеры — это немцы. Другие лидеры — это французы. Все же французы имеют собственную стратегию. Они тоже хотят быть лидерами Европы. Все же ядерная страна, а, например, немцы — не ядерная страна. Поэтому и разные интересы, в частности на Ближнем Востоке.

