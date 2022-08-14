Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО 14 августа, 00:27 Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО). Францусзкий парламент одобрил протоколы 2 августа.

Об этом сообщает BFMTV.



«Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции, двух европейских партнеров, укрепит их безопасность перед лицом текущей угрозы в их непосредственном соседстве и внесет значительный вклад, учитывая возможности этих двух партнеров, в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность», — говорится в сообщении Елисейского дворца

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Накануне ратификационные документы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО подписал президент США Джо Байден.

29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать процесс вступления двух стран в обмен на выполнение ими ее требований.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «зеркальным ответом» на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

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