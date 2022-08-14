Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

14 августа, 00:27
Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО). Францусзкий парламент одобрил протоколы 2 августа.

Об этом сообщает BFMTV.

«Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции, двух европейских партнеров, укрепит их безопасность перед лицом текущей угрозы в их непосредственном соседстве и внесет значительный вклад, учитывая возможности этих двух партнеров, в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность», — говорится в сообщении Елисейского дворца

Видео дня

Читайте также:

Флаги Украины и НАТО (Фото:US Embassy Kyiv, Украина / Facebook) «Жребий брошен». К Украине уже нужно относиться как к члену НАТО — Киссинджер

Накануне ратификационные документы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО подписал президент США Джо Байден.

29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать процесс вступления двух стран в обмен на выполнение ими ее требований.

Читайте также:
Владимир Огрызко
Владимир Огрызко
Украина, НАТО и неожиданные последствия войны для России

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «зеркальным ответом» на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

https://www.youtube.com/embed/3TVN2tZdyEA
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   НАТО Франция Швеция Финляндия Эммануэль Макрон

Эксклюзивы НВ

Тимоти Эш
Британский экономист, эксперт по вопросам Украины
Запад очень рискует. Что нужно Украине

Чтобы Украина победила в этой войне, пора не только помогать оружием, но и поддерживать экономику страны, банки и финансовую систему

13 августа, 22:25
Мнения
Квантовые компьютеры могут привести нас как к светлому будущему, так и к огромным проблемам, поставив под угрозу безопасность всех систем. (Фото:Eric Lucero/Google)
Почти абсолютный ноль /
Новое открытие японских физиков решает главную проблему квантовых компьютеров
13 августа, 20:02
Научпоп
Свитер или джемпер карамельного цвета — стильная база для образов с джинсами (Фото:instagram.com/anoukyve)
Универсальны и легко комбинируемы /
Пять вещей, которые составляют основу современного базового гардероба
13 августа, 12:14
Красота и мода
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X