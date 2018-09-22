Макрон поддержал возобновление переговоров Израиля и Палестины

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел встречу с лидером Палестины Махмудом Аббасом и поддержал возобновление мирных переговоров между Палестиной и Израилем
Макрон также заверил Аббаса в том, что Франция будет делать все, для мирного урегулирования конфликта двух стран, передает Интерфакс.
"Президент напомнил о полной приверженности Франции возобновлению диалога между палестинцами и израильтянами. Президент Макрон напомнил Махмуду Аббасу, что для Франции не существует никаких других решений, кроме как сосуществования двух государства", - сообщили в Елисейском дворце.
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