Макрон поддержал мирный план Зеленского и подтвердил поддержку Украины до победы
Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)
Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что поддержка Украины будет продолжаться до полной победы.
“Соединенные Штаты и Франция вместе с нашими партнерами будут продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока не будет достигнута победа и мир не вернется в Европу. Мы также поддерживаем мирный план президента Зеленского по десяти пунктам”, - заявил Макрон.
В ноябре на саммите Большой двадцатки Владимир Зеленский предложил «украинскую формулу мира». «Мира для Украины, Европы и мира. Это набор решений, которые можно воплотить в жизнь, чтобы действительно гарантировать мир». Такая формула, по его словам, предполагает десять составляющих:
- 1. Радиационная и ядерная сохранность.
- 2. Продовольственная безопасность.
- 3. Энергетическая сохранность.
- 4. Освобождение всех пленных и депортированных.
- 5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
- 6. Выведение русских войск и прекращение боевых действий.
- 7. Возврат справедливости (компенсации за ущерб, спецтрибунал)
- 8. Противодействие экоциду.
- 9. Недопущение эскалации.
- 10. Фиксация окончания войны.