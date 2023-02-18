Макрон поддержал мирный план Зеленского и подтвердил поддержку Украины до победы

18 февраля, 02:50
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Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что поддержка Украины будет продолжаться до полной победы.

“Соединенные Штаты и Франция вместе с нашими партнерами будут продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока не будет достигнута победа и мир не вернется в Европу. Мы также поддерживаем мирный план президента Зеленского по десяти пунктам”, - заявил Макрон.

Видео дня

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1626676807515660301?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet%7Ctwtr%5Etrue

В ноябре на саммите Большой двадцатки Владимир Зеленский предложил «украинскую формулу мира». «Мира для Украины, Европы и мира. Это набор решений, которые можно воплотить в жизнь, чтобы действительно гарантировать мир». Такая формула, по его словам, предполагает десять составляющих:

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  • 10. Фиксация окончания войны.
https://www.youtube.com/watch?v=KrjI279qmpk
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Война России против Украины

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