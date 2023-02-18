Макрон поддержал мирный план Зеленского и подтвердил поддержку Украины до победы 18 февраля, 02:50 Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что поддержка Украины будет продолжаться до полной победы.

“Соединенные Штаты и Франция вместе с нашими партнерами будут продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока не будет достигнута победа и мир не вернется в Европу. Мы также поддерживаем мирный план президента Зеленского по десяти пунктам”, - заявил Макрон.

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В ноябре на саммите Большой двадцатки Владимир Зеленский предложил «украинскую формулу мира». «Мира для Украины, Европы и мира. Это набор решений, которые можно воплотить в жизнь, чтобы действительно гарантировать мир». Такая формула, по его словам, предполагает десять составляющих:

1. Радиационная и ядерная сохранность.

2. Продовольственная безопасность.

3. Энергетическая сохранность.

4. Освобождение всех пленных и депортированных.

5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

6. Выведение русских войск и прекращение боевых действий.

7. Возврат справедливости (компенсации за ущерб, спецтрибунал)

8. Противодействие экоциду.

9. Недопущение эскалации.

10. Фиксация окончания войны.