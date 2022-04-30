Макрон в разговоре с Зеленским пообещал увеличить военную помощь Украине — СМИ
Макрон пообещал усилить помощь Украине (Фото:Thibault Camus / Pool via REUTERS)
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Украине.
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Как сообщает французское телевидение со ссылкой на источники в Елисейском дворце, разговор между двумя президентами состоялся днем в субботу, 30 апреля.
Макрон также заявил, что французские эксперты и дальше будут помогать собирать доказательства военных преступлений россиян в Украине.
На прошлой неделе Макрон заявил, что Франция отправит Украине самоходные артиллерийские установки CAESAR.
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