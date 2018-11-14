Макрон ответил Трампу: Быть союзником США не значит быть вассалом

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на критику президента США Дональда Трампа касательно создания общеевропейской армии.
Как передает France 24, Макрон подчеркнул, что "союзники должны уважать друг друга", а не ставить в вассальную зависимость.
"США являются нашим историческим союзником и такими останутся. Это союзник, с которым мы берем на себя все риски, с которыми мы осуществляем самые сложные операции. Но быть союзником не значит быть вассальным государством", - отметил президент Франции.
По его словам, заявления Трампа были частью "политической игры" для американцев.
Напомним, что Дональд Трамп раскритиковал предложение французского коллеги Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии для защиты от России, Китая и США.
Макрон заявил, что европейскую безопасность на сегодняшний день обеспечивают только США, поэтому выход Вашингтона из договора о ракетах средней и малой дальности нанесет наибольший ущерб Европе. Таким образом, европейцы не смогут защитить себя без "реальной европейской армии".
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