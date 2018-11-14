15 ноября 2018, четверг

Макрон ответил Трампу: Быть союзником США не значит быть вассалом

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Дональд Трамп и Эммануэль Макрон

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на критику президента США Дональда Трампа касательно создания общеевропейской армии.

Как передает France 24, Макрон подчеркнул, что "союзники должны уважать друг друга", а не ставить в вассальную зависимость.

"США являются нашим историческим союзником и такими останутся. Это союзник, с которым мы берем на себя все риски, с которыми мы осуществляем самые сложные операции. Но быть союзником не значит быть вассальным государством", - отметил президент Франции.

По его словам, заявления Трампа были частью "политической игры" для американцев.

Напомним, что Дональд Трамп раскритиковал предложение французского коллеги Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии для защиты от России, Китая и США.

Макрон заявил, что европейскую безопасность на сегодняшний день обеспечивают только США, поэтому выход Вашингтона из договора о ракетах средней и малой дальности нанесет наибольший ущерб Европе. Таким образом, европейцы не смогут защитить себя без "реальной европейской армии". 

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