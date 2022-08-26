«Британия — друг Франции». Макрон ответил на заявление потенциальной преемницы Джонсона 26 августа, 14:15 Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:Mohammed Badra/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Великобритания и ее народ является другом его страны.



Так он прокомментировал высказывания главы британского МИД Лиз Трасс, которая заявила, что пока не может ответить на вопрос, является ли Макрон «другом или врагом» Великобритании, сообщает BFMTV.

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«Соединенное Королевство — друг Франции. Если мы не сможем определиться, друзья мы или враги — дойдет до серьезных проблем. Британия для нас — дружественная страна, независимо от ее лидеров и, пожалуй, от того, какие заявления могут звучать от них», — сказал Макрон.

Во время дебатов Лиз Трасс заявила, что не может пока сказать, кем для Британии является французский президент Эммануэль Макрон. По ее словам, оценивать Макрона она будет по его «делам, а не словам».

Издание Politico отмечает, что высказывания Трасс только усугубят напряженность англо-французских отношениях, которые пострадали после того, как Великобритания проголосовала за выход из ЕС в 2016 году.

Трасс сейчас имеет самые высокие шансы стать новым премьер-министром Британии.

Имя нового лидера Консервативной партии и премьера объявят 5 сентября.

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра и лидера Консервативной партии.

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