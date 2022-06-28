«Россия не может и не должна победить». Макрон на саммите G7 обрушился на ультиматум Кремля Киеву об окончании войны «до конца дня» 28 июня, 17:00 Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал словесным запугиванием ультиматум российского диктатора Владимира Путина об окончании войны до конца дня. Об этом сообщает BFM TV.

Ранее пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что прекращение боевых действий и обстрелов войсками РФ гражданской инфраструктуры, возможно якобы лишь в том случае, если Киев пойдет на капитуляцию.

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«Никто не ожидает окончание войны в ближайшие недели или ближайшие месяцы», — сказал Макрон во время брифинга по итогам саммита G7 в Германии.

Французский лидер также назвал требования Кремля «элементом словесного запугивания, не более того» и пообещал дальше поддерживать Украину.

«Россия не может и не должна победить, наша поддержка Украины и наши санкции против России будут продолжаться столько, сколько это необходимо, и с необходимой интенсивностью в ближайшие месяцы», — пообещал он.

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