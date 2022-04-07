Макрон обвинил премьера Польши во вмешательстве в избирательную кампанию, отвечая на критику из-за звонков Путину 7 апреля, 00:38 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин и Эммануэль Макрон (Фото:Кремлин via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на критику премьера Польши Матеуша Моравецкого по поводу частых коммуникаций с российским диктатором Владимиром Путиным. Он обвинил его в поддержке своей соперницы на предстоящих выборах.



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Об этом он заявил в эфире TF1, пишет The Guardian.

Макрон обвинил польского премьера во вмешательстве в избирательную президентскую кампанию во Франции и поддержке его оппонентки от ультраправых Марин Ле Пен, а заявления Моравецкого назвал «безосновательными и скандальными».

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«Я беру на себя полную ответственность за то, что несколько лет назад говорил с президентом России от имени Франции во избежание войны и сооружении новой архитектуры мира в Европе. Я никогда не был наивным, в отличие от других. Я никогда не был соучастником, в отличие от других», — сказал Макрон.

4 апреля Моравецкий раскритиковал лидера Франции из-за звонков Путину:

«Президент Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным, чего вы достигли? Вы остановили какие-либо действия, которые имели место? Никто не вел переговоры с Гитлером. Вы бы договаривались с Гитлером, со Сталиным, с Пол Потом?» — обратился он.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Макрон регулярно звонит по телефону Путину. В последний раз такой звонок состоялся 29 марта.



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