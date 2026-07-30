Макрон осудил массированную российскую атаку на Украину и падение ракеты в Польше

Последствия российской атаки на Киев, 30 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил массированную российскую атаку на Украину и нарушение воздушного пространства Польши в четверг, 30 июля. Об этом он написал в Instagram.

Он выразил поддержку Украине и Польше и заявил, что речь идет о совместной безопасности.

«Франция решительно осуждает российские атаки, в результате которых погибли мирные жители в Украине, а также нарушение воздушного пространства Польши. Наша поддержка Украины и наших союзников остается непоколебимой», — написал Макрон в социальных сетях.

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В ночь на 30 июля Россия нанесла массированный удар по Украине 74 ракетами и 284 БПЛА, в ряде регионов гремели взрывы.

В Киеве в результате обстрела баллистическими ракетами возникли пожары в двух районах, погиб один человек. В Кривом Роге погибли трое детей и трое взрослых — российские оккупанты попали в дом многодетной семьи. Во Львове зафиксированы попадания российских ракет в жилые дома, пострадали около 30 человек, продолжается разбор завалов.

Во время массированной атаки РФ в Польше прогремели взрывы. В Люблинском воеводстве обнаружили воронку и обломки. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что на территории страны упала российская ракета Х-101.