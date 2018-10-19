19 октября 2018, пятница

Макрон опроверг информацию о визах для британцев после Brexit

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Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и ЕС в целом не планируют вводить визы для британцев после Brexit.

Об этом пишет Укринформ.

"Brexit имеет последствия, но мы не начнем требовать визы для людей из Соединенного Королевства", - сказал президент.

Макрон назвал "фейковой новостью" информацию о том, что ЕС может принять такое решение.

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Французский лидер отметил, что и другие лидеры стран-членов ЕС разделяют такое мнение.

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