Макрон опроверг информацию о визах для британцев после Brexit

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и ЕС в целом не планируют вводить визы для британцев после Brexit.
Об этом пишет Укринформ.
"Brexit имеет последствия, но мы не начнем требовать визы для людей из Соединенного Королевства", - сказал президент.
Макрон назвал "фейковой новостью" информацию о том, что ЕС может принять такое решение.
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Французский лидер отметил, что и другие лидеры стран-членов ЕС разделяют такое мнение.
Журнал Новое Время №38
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