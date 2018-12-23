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Макрон "очень сожалеет" по поводу вывода войск США из Сирии

Сегодня, 17:56
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"Быть союзниками означает воевать бок о бок" - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в столице Чада, Нджамене, заявил, что сожалеет о решении президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии.

Слова французского президента приводит Reuters.

"Я очень сожалею по поводу решения [США- ред.] по Сирии", - сказал он.

"Быть союзниками означает воевать бок о бок. Это очень важно для лидера государства и главы Вооруженных сил. Союзник должен быть надежным ", - заявил Макрон.

Он также отметил важность вклада курдских Сирийских демократических сил в борьбу против Исламского государства.

Напомним, в среду, 19 декабря, Трамп объявил о выводе из Сирии примерно двух тысяч американских военных. Это решение возмутило союзников США, однако американские власти оправдывают его победой над ИГИЛ.

Теги:   Эммануэль Макрон Дональд Трамп Сирия США

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