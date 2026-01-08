Об этом Макрон заявил во время своего ежегодного обращения по вопросам внешней политики, сообщает издание Politico.

«Соединенные Штаты — это признанная держава, которая постепенно отворачивается от некоторых своих союзников и нарушает международные правила, которые она ранее продвигала», — сказал он.

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Макрон отметил, что Франция «развивается в мире великих держав, где существует реальный соблазн поделить мир». По его словам, то, что происходило в последние месяцы, а иногда и на днях, лишь подтверждает эту оценку.

Также французский президент обвинил Соединенные Штаты в нарушении правил торговли и «некоторых элементов безопасности».

Издание подчеркивает, что Макрон не упомянул конкретно Венесуэлу или Гренландию, хотя действия и заявления Вашингтона в отношении этих стран вызывают беспокойство у Парижа.

В ночь на 3 января в Каракасе раздавались взрывы, над городом заметили самолеты и столбы дыма. Впоследствии Трамп подтвердил проведение военной операции в Венесуэле и заявил, что диктатора Николаса Мадуро вместе с его женой захватили бойцы американского отряда спецназначения.

Затем Мадуро и его жену Силию Флорес вывезли в Соединенные Штаты и доставили в суд Нью-Йорка.

5 января, во время напряженного 40-минутного судебного заседания, Николас Мадуро и Силия Флорес не признали себя виновными по выдвинутым обвинениям. В частности, диктатор Венесуэлы заявил, что он является «порядочным человеком».

Мадуро обвиняется федеральным судом США по нескольким тяжким уголовным статьям, связанным с наркоторговлей и терроризмом. Их впервые выдвинули заочно еще в марте 2020 года.

5 января издание The New York Times сообщало о 80 погибших в результате операции США в Венесуэле. Собеседник NYT — венесуэльский чиновник — заявил, что эта информация не является окончательной, и количество погибших может быть больше.

После военной операции США в Венесуэле также активизировались заявления о возможном захвате Гренландии. Так, 5 января Трамп вновь повторил, что Соединенным Штатам «с точки зрения национальной безопасности» нужна Гренландия. Президент добавил, что Европейский Союз «нуждается», чтобы Гренландия была под контролем США, и в ЕС якобы «это знают».

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6 января лидеры европейских стран выразили общую позицию по Гренландии после новых посягательств Трампа на остров. Они подчеркнули, что безопасность в Арктике остается ключевым приоритетом для Европы.

7 января Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что он на следующей неделе встретится со своим датским коллегой Ларом Локке Расмуссеном в Вашингтоне, чтобы обсудить ситуацию вокруг Гренландии.