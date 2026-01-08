США постепенно отворачиваются от некоторых союзников и отходят от международных правил — Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото: Philippe Magoni/Pool via REUTERS)
Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал администрацию своего американского коллеги Дональда Трампа за нарушение правил мирового порядка.
Об этом Макрон заявил во время своего ежегодного обращения по вопросам внешней политики, сообщает издание Politico.
«Соединенные Штаты — это признанная держава, которая постепенно отворачивается от некоторых своих союзников и нарушает международные правила, которые она ранее продвигала», — сказал он.
Макрон отметил, что Франция «развивается в мире великих держав, где существует реальный соблазн поделить мир». По его словам, то, что происходило в последние месяцы, а иногда и на днях, лишь подтверждает эту оценку.
Также французский президент обвинил Соединенные Штаты в нарушении правил торговли и «некоторых элементов безопасности».
Издание подчеркивает, что Макрон не упомянул конкретно Венесуэлу или Гренландию, хотя действия и заявления Вашингтона в отношении этих стран вызывают беспокойство у Парижа.
В ночь на 3 января в Каракасе раздавались взрывы, над городом заметили самолеты и столбы дыма. Впоследствии Трамп подтвердил проведение военной операции в Венесуэле и заявил, что диктатора Николаса Мадуро вместе с его женой захватили бойцы американского отряда спецназначения.
Затем Мадуро и его жену Силию Флорес вывезли в Соединенные Штаты и доставили в суд Нью-Йорка.
5 января, во время напряженного 40-минутного судебного заседания, Николас Мадуро и Силия Флорес не признали себя виновными по выдвинутым обвинениям. В частности, диктатор Венесуэлы заявил, что он является «порядочным человеком».
Мадуро обвиняется федеральным судом США по нескольким тяжким уголовным статьям, связанным с наркоторговлей и терроризмом. Их впервые выдвинули заочно еще в марте 2020 года.
5 января издание The New York Times сообщало о 80 погибших в результате операции США в Венесуэле. Собеседник NYT — венесуэльский чиновник — заявил, что эта информация не является окончательной, и количество погибших может быть больше.
После военной операции США в Венесуэле также активизировались заявления о возможном захвате Гренландии. Так, 5 января Трамп вновь повторил, что Соединенным Штатам «с точки зрения национальной безопасности» нужна Гренландия. Президент добавил, что Европейский Союз «нуждается», чтобы Гренландия была под контролем США, и в ЕС якобы «это знают».
6 января лидеры европейских стран выразили общую позицию по Гренландии после новых посягательств Трампа на остров. Они подчеркнули, что безопасность в Арктике остается ключевым приоритетом для Европы.
7 января Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что он на следующей неделе встретится со своим датским коллегой Ларом Локке Расмуссеном в Вашингтоне, чтобы обсудить ситуацию вокруг Гренландии.