«Хищный проект». Макрон обвинил Россию в распространении дезинформации в странах Африки 21 ноября, 10:11 Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Athit Perawongmetha)

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил страну-агрессора Россию в распространении дезинформации для продвижения своего «хищного проекта» в Африке.

Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, существует «хищный проект» по распространению дезинформации в африканских странах.

Макрон заявил, что это «политический проект, финансируемый Россией, а иногда и другими».

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«Ряд государств, которые хотят распространить свое влияние в Африке, делают это, чтобы навредить Франции, навредить ее языку, посеять сомнения, но прежде всего преследуют определенные интересы», — сказал он.



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Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Китай может давить на страну-агрессора Россию и потребовать от нее возобновления мира.

По мнению Макрона, глава КНР Си Цзиньпин может сказать российскому диктатору Путину, что «мы работаем вместе, уважаем друг друга, но вы не можете переходить границу ядерного оружия и должны уважать международное право».