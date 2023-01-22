Макрон не исключает поставки Украине французских танков Leclerc 22 января, 20:40 Макрон и Шольц дали совместную пресс-конференцию в рамках совместного франко-германского заседания правительства в Париже 22 января (Фото:Ludovic Marin / Pool via REUTERS)

Франция не исключает поставки Украине в будущем тяжелых боевых танков Leclerc, но будет согласовывать этот вопрос с союзниками.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Париже 22 января.

«Что касается Leclerc, я попросил министра вооруженных сил поработать над этим. Ничто не исключено, и это действительно оценивается коллективно», — цитирует Макрона Le Figaro.

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В то же время Шольц, отвечая на вопрос о немецких танках Leopard, заявил, что «то, как мы действовали в прошлом, всегда тесно согласовывается с нашими друзьями и союзниками, и мы будем продолжать действовать в соответствии с конкретной ситуацией».

Ранее Макрон пообещал передать Украине «колесные танки» AMX-10RC. Количество танков не называлось, их должны отправить в течение двух месяцев.

В то же время, Германия и США пообещали предоставить Украине 40 немецких БМП Marder и 50 американских боевых машин Bradley.

Британский премьер Риши Сунак пообещал предоставить Украине 14 танков Challenger 2, что делает Британию первой западной страной, которая будет поставлять тяжелые танки, на которых настаивал Киев.

В последние недели некоторые страны-партнеры выражали готовность передать Украине танки Leopard немецкого производства, но ожидают одобрения этого решения от Германии. В кулуарах саммита в Рамштайне министры из 15 стран обсуждали передачу этого вооружения Украине.

Впрочем, Германия пока не приняла решения по этому поводу. Некоторые СМИ писали, что Берлин одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят ей свои Abrams. Но канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны ФРГ опровергли эти сообщения.

По итогам саммита в Рамштайне 20 января участники встречи не договорились о поставках Украине Leopard.

После этого Польша пообещала создать меньшую коалицию, если Германия не согласится передать Украине танки.