Война России против Украины будет продолжаться, лето и начало осени станут «очень тяжелыми» — Макрон
Эммануель Макрон (Фото:REUTERS/Nacho Doce)
Президент Франции Эммануель Макрон считает, что война России против Украины будет продолжаться.
Об этом сообщает BfmTV.
«Мы должны быть готовы к тому, что война будет продолжаться», — сказал он.
По его словам, лето и начало осени «несомненно, будут очень тяжелыми».
«Я говорю, что эта война будет продолжаться, но Франция всегда будет в состоянии помочь Украине», — сказал он.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.