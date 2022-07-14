Война России против Украины будет продолжаться, лето и начало осени станут «очень тяжелыми» — Макрон

14 июля, 17:47
Эммануель Макрон (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Эммануель Макрон (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Президент Франции Эммануель Макрон считает, что война России против Украины будет продолжаться.

Об этом сообщает BfmTV.

«Мы должны быть готовы к тому, что война будет продолжаться», — сказал он.

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По его словам, лето и начало осени «несомненно, будут очень тяжелыми».

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«Я говорю, что эта война будет продолжаться, но Франция всегда будет в состоянии помочь Украине», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=dw0Z969tLZ0&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Франция Эммануэль Макрон Война России против Украины

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