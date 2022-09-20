Макрон назвал российские «референдумы» пародией и цинизмом 20 сентября, 21:01 Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал так называемые "референдумы" в ОРДЛО имитацией демократии и цинизмом. Он также подчеркнул, что подобные голосования не будут признаны международным сообществом.

Об этом сообщает французский ресурс TF1info.

Макрон назвал псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины «имитацией демократической формы».

«Россия объявила войну, вторглась в этот регион, бомбила его, убивала людей, распугивала других людей и теперь в этом же регионе объясняет, что собирается организовать референдум. Если бы это не было трагедией, мы могли бы над этим посмеяться. Это цинизм», — сказал Макрон.

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Французский лидер добавил, что «референдум» не будет признан на международном уровне и не будет иметь никаких юридических последствий.

«Я думаю, что то, что было заявлено Россией, является пародией. Единственное, что существует, — это война, это сопротивление, которое ведет Украина, и мы все хотим окончания войны», — сказал глава Франции.

20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Эти заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

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