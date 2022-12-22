Вступление Украины в НАТО как вариант гарантий безопасности маловероятно — Макрон 22 декабря, 12:23 Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в НАТО страна-агрессор РФ в любом случае будет рассматривать как конфронтацию.

По его мнению, вступление Украины в НАТО как вариант гарантий безопасности маловероятно.

«С этой Россией такое трудно представить… Но вступит ли Украина в НАТО — что не является наиболее вероятным сценарием — или нет, ей нужно предоставить гарантии безопасности, тем более что она подверглась агрессии со стороны России», — сказал он в интервью.

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При этом президент Франции снова повторил, что гарантии безопасности нужны и РФ.

Макрон призвал Европу снизить свою зависимость от США и развить собственные оборонные возможности, в то же время играя более активную роль в НАТО.

По его словам, более сильная Европа позволит континенту стать более автономным в рамках альянса, действуя «внутри НАТО вместе с НАТО, но также не завися от НАТО».