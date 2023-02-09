Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона
Макрон награждает Зеленского (Фото:twitter.com/EmmanuelMacron)
Президент Франции Эммануэль Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почетного легиона.
Дань уважения Украине и ее народу. Почет тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и преданность», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.
Президент Франции на видео, опубликованном в соцсети, вручает своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому Орден Почетного легиона.
8 февраля Владимир Зеленский прибыл в Париж, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.