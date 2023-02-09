Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

9 февраля, 03:30
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Макрон награждает Зеленского (Фото:twitter.com/EmmanuelMacron)

Макрон награждает Зеленского (Фото:twitter.com/EmmanuelMacron)

Президент Франции Эммануэль Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почетного легиона.

Дань уважения Украине и ее народу. Почет тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и преданность», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.

Президент Франции на видео, опубликованном в соцсети, вручает своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому Орден Почетного легиона.

Видео дня

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1623478512651755522?s=20&t=kRaIxINIH_IGle27wRxaPQ
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8 февраля Владимир Зеленский прибыл в Париж, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Франция Война в Украине Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Война России против Украины

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