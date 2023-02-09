Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона 9 февраля, 03:30 Макрон награждает Зеленского (Фото:twitter.com/EmmanuelMacron)

Президент Франции Эммануэль Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почетного легиона.

Дань уважения Украине и ее народу. Почет тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и преданность», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.



Президент Франции на видео, опубликованном в соцсети, вручает своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому Орден Почетного легиона.

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8 февраля Владимир Зеленский прибыл в Париж, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.