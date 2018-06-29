Макрон об отношениях ЕС с Россией: Мы не можем игнорировать до сих пор не решенные проблемы, связанные с Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что у Европейского союза нет агрессивной политики по отношению к России, но в Евросоюзе не могут "игнорировать то, что произошло", в частности, вопросы коллективной безопасности и проблемы, связанные с Украиной.

Как сообщает Ифакнтерс-Украина, об этом Макрон заявил, отвечая на вопрос корреспондента британского телеканала Channel 4. Журналист упомянул, что в интервью его каналу глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Великобритания, несмотря на план выхода из ЕС, агрессивно продвигает в Евросоюзе антироссийскую политику.

"В том, что касается высказываний, о которых вы упоминаете, я думаю, что говорить такое - неправильно. У ЕС нет агрессивной политики в отношении России. Более того, у ЕС есть желание выстраивать долгосрочные стратегические отношения с соседями. Я сам приезжал с подобным посланием в Санкт-Петербург несколько недель назад", - ответил корреспонденту президент Франции.

Он также объяснил политику Евросоюза в отношении России тем, что "мы не можем игнорировать то, что произошло. Не можем игнорировать вопросы коллективной безопасности, до сих пор не решенные проблемы, связанные с Украиной. Не можем забывать и о наших собственных обязательствах в рамках Минских договоренностей. Эти договоренности должны соблюдать все стороны".

По словам Макрона, со стороны лидеров ЕС было бы безответственно и непоследовательно "решить, что, поскольку время идет, а подвижек нет, то можно забыть о наших принципах и о защите интересов некоторых членов ЕС - в частности, речь идет о странах Балтии и некоторых других".