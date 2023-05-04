МИД Франции: Может, Макрон снова начнет звонить Путину. Тот увяз в параллельной реальности 4 мая, 14:10 Эммануэль Макрон (Фото:THIBAUD MORITZ/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна не исключает, что президент Эммануэль Макрон может возобновить контакт с российским диктатором Владимиром Путиным и начнет ему звонить. Разговоров не было с осени 2022 года.

Об этом она сказала в интервью Radio France.

«Одна из проблем сегодняшнего российского правительства — то, что оно увязло в параллельной реальности, и мы не заинтересованы в усилении этой ментальной изоляции», — заявила министр, назвав «вполне возможным» возобновление разговоров.

Видео дня

Колонна подчеркнула, что путь к переговорам лежит через лучшие результаты Украины на поле боя, и «мы должны сначала помочь улучшить позиции на местах».

После начала полномасштабного вторжения России Макрон часто созванивался с Путиным, однако конкретных результатов это не дало. Лидер Франции рассказывал, что с декабря 2021 года он разговаривал с российским диктатором около 100 часов.

Президент Владимир Зеленский говорил, что считает попытки Макрона продолжать общаться с главой Кремля «пустой тратой времени».

