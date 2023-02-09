Макрон изменил позицию относительно «недопустимости унижения России» — Зеленский

9 февраля, 02:24
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Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

Президент Франции Эммануэль Макрон изменил свою позицию с тех пор, как в июне 2022 года заявил о недопустимости унижения России.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Figaro.

«В конце концов именно Макрон проложил путь для поставки танков, и он же поддержал заявку Украины на вступление в ЕС. Думаю, что это был реальный сигнал», — сказал Зеленский в ответ на слова журналистов, которые напомнили ему о реакции Киева на слова Эммануэля Макрона.

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В июне 2022 году Эммануэль Макрон заявил, что важно не унижать Россию. По его мнению, это было необходимо для поиска дипломатического решения после завершения военных действий.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Владимир Путин Франция Россия-Франция Война в Украине Эммануэль Макрон Война России против Украины

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