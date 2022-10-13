Франция не ответит ядерным оружием в случае, если Россия нанесет тактический удар по Украине — Макрон 13 октября, 09:43 Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Франция не ответит ядерным оружием в случае, если страна-агрессор Россия нанесет тактический ядерный удар по Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Наша доктрина опирается на коренные интересы нации. Они четко определены и не будут затронуты напрямую, если, например, произойдет баллистическая ядерная атака в Украине, в регионе», — сказал Макрон в прямом эфире France 2.

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По его словам, нехорошо говорить об этом слишком много.

«У России есть ядерное оружие. Так же, как и у Франции. Наша доктрина по этому вопросу четкая. Сдерживание работает. Чем меньше мы об этом говорим, тем меньше мы раздуваем угрозу и тем больше к нам доверия. Слишком много людей говорят об этом», — сказал он.



21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».



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В СНБО назвали распространение в западных СМИ новостей о подготовке России к нанесению по Украине ядерного удара очередной стадией информационного терроризма, устроенного РФ, чтобы склонить Украину к переговорам на условиях Кремля.