Зеленский провел переговоры с Макроном: обсудили ядерный терроризм РФ на Запорожской АЭС
Зеленский рассказал Макрону о ситуации на фронте (Фото:ОПУ)
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Об этом он сообщил в своем Twitter.
По словам Зеленского, лидеры обсудили ситуацию на фронте и ядерный терроризм РФ на Запорожской АЭС.
«Поблагодарил Францию за весомую оборонную поддержку. Обсудили усиление макрофинансовой помощи Украине и вызовы в сфере продовольственной безопасности. Должны увеличивать санкционное давление на РФ», — добавил украинский президент.
Перед этим Зеленский и Макрон разговаривали 2 августа. Тогда глава украинского государства попросил помощи по разблокированию макрофинансовой помощи.
9 августа Макрон провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Они договорились поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.