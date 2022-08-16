Зеленский провел переговоры с Макроном: обсудили ядерный терроризм РФ на Запорожской АЭС

16 августа, 16:15
Зеленский рассказал Макрону о ситуации на фронте (Фото:ОПУ)

Зеленский рассказал Макрону о ситуации на фронте (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

По словам Зеленского, лидеры обсудили ситуацию на фронте и ядерный терроризм РФ на Запорожской АЭС.

«Поблагодарил Францию за весомую оборонную поддержку. Обсудили усиление макрофинансовой помощи Украине и вызовы в сфере продовольственной безопасности. Должны увеличивать санкционное давление на РФ», — добавил украинский президент.

Видео дня

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1559515969965506563

Перед этим Зеленский и Макрон разговаривали 2 августа. Тогда глава украинского государства попросил помощи по разблокированию макрофинансовой помощи.

9 августа Макрон провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Они договорились поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Экс-посол США в Украине Джон Хербст (Фото:Александр Медведев)
«Безусловно, США могут больше» /
Интервью с Джоном Хербстом — о динамике поддержки Вашингтоном Киева и планах Путина
16 августа, 15:52
Геополитика
Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
На стадии истощения. К чему идет и чем может закончиться война в Украине

Война, которую мы сейчас наблюдаем, когда оборона доминирует, а территории переходят из рук в руки, — это война на истощение. К чему она может привести?

16 августа, 14:43
Мнения
Признаки краха: Доходы российского бюджета от продажи природного газа резко сокращаются (Фото:Коллаж НВ)
РФ окажется в глубочайшей дыре /
Как Путин уничтожил собственное энергетическое оружие — интервью НВ
16 августа, 13:02
Геополитика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X