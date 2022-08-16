Зеленский провел переговоры с Макроном: обсудили ядерный терроризм РФ на Запорожской АЭС 16 августа, 16:15 Зеленский рассказал Макрону о ситуации на фронте (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

По словам Зеленского, лидеры обсудили ситуацию на фронте и ядерный терроризм РФ на Запорожской АЭС.

«Поблагодарил Францию за весомую оборонную поддержку. Обсудили усиление макрофинансовой помощи Украине и вызовы в сфере продовольственной безопасности. Должны увеличивать санкционное давление на РФ», — добавил украинский президент.

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Перед этим Зеленский и Макрон разговаривали 2 августа. Тогда глава украинского государства попросил помощи по разблокированию макрофинансовой помощи.

9 августа Макрон провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Они договорились поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

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