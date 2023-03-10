Великобритания и Франция договорятся о разработке высокоточного ударного оружия для борьбы с агрессией РФ — Sky News 10 марта, 12:02 Эммануэль Макрон и Риши Сунак (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

В пятницу, 10 марта Великобритания и Франция договорятся о разработке высокоточного ударного оружия, Sky News.

«Ожидается, что сегодня Риши Сунак и Эммануэль Макрон подпишут соглашение о сотрудничестве Великобритании и Франции в разработке высокоточного ударного оружия для борьбы с российской агрессией», — сказано в сообщении.

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Помимо договоренностей касательно оружия, два лидера также намерены договориться о более тесном сотрудничестве по обучению украинских морских пехотинцев и поставке оружия Киеву.

По словам Сунака, Запад столкнулся с «беспрецедентными угрозами», а он и Макрон хотели «укрепить» НАТО, чтобы оборонительный альянс был «готов принять вызовы будущего».

На Дауннинг стрит заявили, что во время переговоров в Елисейском дворце Сунак и Макрон признают Россию самой большой угрозой как европейской, так и глобальной безопасности.

В пятницу, 10 марта состоится первый за пять лет саммит Великобритании и Франции. Риши Сунак встретится с Эммануэлем Макроном и обсудит ряд вопросов.