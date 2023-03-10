Великобритания и Франция договорятся о разработке высокоточного ударного оружия для борьбы с агрессией РФ — Sky News

10 марта, 12:02
Поделиться:
Эммануэль Макрон и Риши Сунак (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Эммануэль Макрон и Риши Сунак (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

В пятницу, 10 марта Великобритания и Франция договорятся о разработке высокоточного ударного оружия, Sky News.

«Ожидается, что сегодня Риши Сунак и Эммануэль Макрон подпишут соглашение о сотрудничестве Великобритании и Франции в разработке высокоточного ударного оружия для борьбы с российской агрессией», — сказано в сообщении.

Видео дня

Помимо договоренностей касательно оружия, два лидера также намерены договориться о более тесном сотрудничестве по обучению украинских морских пехотинцев и поставке оружия Киеву.

По словам Сунака, Запад столкнулся с «беспрецедентными угрозами», а он и Макрон хотели «укрепить» НАТО, чтобы оборонительный альянс был «готов принять вызовы будущего».

Читайте также:
Лоуренс Фридман
Лоуренс Фридман
Главные вопросы о войне в Украине. Каким будет заключительный этап — и когда?

На Дауннинг стрит заявили, что во время переговоров в Елисейском дворце Сунак и Макрон признают Россию самой большой угрозой как европейской, так и глобальной безопасности.

В пятницу, 10 марта состоится первый за пять лет саммит Великобритании и Франции. Риши Сунак встретится с Эммануэлем Макроном и обсудит ряд вопросов.

https://www.youtube.com/watch?v=qRrAjOFUZvk
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Великобритания Франция Эммануэль Макрон Война России против Украины Риши Сунак

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X