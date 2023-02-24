Макрон и Шольц призывали Зеленского к переговорам с РФ во время встречи в Париже — WSJ 24 февраля, 21:33 Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Фото:Mohammed Badra/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с президентом Владимиром Зеленским предлагали ему рассмотреть возможность мирных переговоров с Россией, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, во время встречи в Париже в начале месяца Макрон сказал Зеленскому, что даже смертельные враги, такие как Франция и Германия, должны были заключить мир после Второй мировой войны.

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Макрон добавил, что Зеленскому в конечном итоге придется переключиться и «принимать трудные решения», сообщают источники.

Украинский лидер встретился с Макроном и Шольцем 9 февраля в Париже. Перед встречей президент Франции предложил провести мирную конференцию для прекращения войны против Украины на основе формулы мира Зеленского.

4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Путиным.

В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Президент говорил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».