Макрон и Шольц 80 минут разговаривали с Путиным. Призвали вывести войска из Украины и освободить защитников Азовстали

28 мая, 18:23
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Эммануэль Макрон и Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон 80 минут разговаривали с российским диктатором Владимиром Путиным в субботу, 28 мая.

Война России против Украины — главные события 28 мая

Как сообщает правительство ФРГ, они призвали главу Кремля к немедленному перемирию, выводу российских войск с территории Украины, а также к серьезным прямым переговорам с президентом Владимир Зеленским и «поиску дипломатического разрешения конфликта».

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Кроме этого, Шольц, Макрон и Путин обсудили глобальную продовольственную ситуацию, как следствие блокирования Россией вывоза зерна из портов Украины.

В заявлении Елисейского дворца говорится, что «договоренность о завершении войны должна быть достигнута между Москвой и Киевом при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Украины».

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Также отдельным пунктом отмечено, что президент Франции и канцлер Германии «требовали освобождения около 2500 защитников Азовстали, взятых в плен российскими войсками».

Согласно сообщениям, кремлевский диктатор «хочет разрешить экспорт зерна из Украины морем» при условии разминирования акватории и отказа России этим воспользоваться в военных целях.

Пересказывая свою версию разговора, пропагандистские российские СМИ пишут, что Путин заявил Шольцу и Макрону, что «трудности с поставкой продовольствия — следствие ошибочной политики Запада и антироссийских санкций», в частности «накачка Украины западным оружием», а переговоры — «в замороженном состоянии по инициативе Киева».

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https://www.youtube.com/watch?v=ErzvyI19j3Q
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Владимир Путин Азовсталь Эммануэль Макрон Олаф Шольц Война России против Украины Продовольственный кризис

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