Перед Бранденбургскими воротами. Макрон и Шольц заявили о полной поддержке Украины 10 мая, 02:24 Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон и Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц заявили о полной поддержке Украины. Они сделали это, проходя под Бранденбургскими воротами в Берлине.

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Об этом сообщает Le Figaro.



«Макрон и Шольц заявили о «полнейшей поддержке» Украины в понедельник вечером, пройдя вместе под Бранденбургскими воротами в Берлине, символом холодной войны, подсвеченными по этому поводу цветами страны, подвергшейся нападению России», — говорится в сообщении.

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Накануне канцлер Германии Олаф Шольц одобрил предложение президента Франции Эммануэля Макрона по созданию более широкого, чем ЕС, европейского клуба стран.

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