Перед Бранденбургскими воротами. Макрон и Шольц заявили о полной поддержке Украины

10 мая, 02:24
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Эммануэль Макрон и Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц заявили о полной поддержке Украины. Они сделали это, проходя под Бранденбургскими воротами в Берлине.

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Об этом сообщает Le Figaro.

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«Макрон и Шольц заявили о «полнейшей поддержке» Украины в понедельник вечером, пройдя вместе под Бранденбургскими воротами в Берлине, символом холодной войны, подсвеченными по этому поводу цветами страны, подвергшейся нападению России», — говорится в сообщении.

Видео дня

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц одобрил предложение президента Франции Эммануэля Макрона по созданию более широкого, чем ЕС, европейского клуба стран.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Германия Российская агрессия Франция Берлин Эммануэль Макрон Олаф Шольц Война России против Украины

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