«Прокладывают путь к новому насилию РФ». Эстонский парламентарий раскритиковал Шольца и Макрона за разговоры с Путиным 29 мая, 14:07 Цей матеріал також доступний українською Марко Михкельсон (Фото:Marko Mihkelson/Facebook)

Глава комиссии по международным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца за разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Он призвал их посетить Украину и помочь сопротивляться агрессии РФ.



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В Facebook он написал, что лидеры двух стран невольно «прокладывают путь новым актам насилия России», а 80-минутный разговор с главой Кремля заставляет Михкельсона перефразировать Макрона и спросить: «не смерть ли мозга это?» Он признает, что это резкая критика, но убежден: «вечная легитимизация спроса на исполнителя преступлений — угроза всему союзническому пространству».

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Парламентарий не понимает, какие уроки извлекли Берлин и Париж из недавнего прошлого и почему они ищут поводы для затягивания военной помощи Украине, доверяя обещаниям Москвы, хотя РФ ведет войну на уничтожение против европейского народа.



Также Михкельсон отметил, что если лидеров Франции и Германии беспокоит возможный продовольственный кризис из-за войны, то нужно создавать гуманитарный конвой для украинских судов с зерном.

«Логичнее было бы помочь Украине сопротивляться агрессии и в конце концов победить Россию, которая пытается изменить мировой порядок. Макрону и Шольцу — повесить трубку и срочно отправиться в Украину. Надеюсь, что их странные действия мотивированы не страхом потерять влияние в демократической Европе, в которую непременно войдет Украина после победы в войне, а также Молдова, Грузия, Беларусь, которые освободятся от факта российской оккупации», — заявил эстонский политик.

Макрон часто созванивается с российским диктатором даже после полномасштабного вторжения РФ в Украину, однако конкретных результатов это не дало. Накануне он и Шольц почти полтора часа разговаривали с Путиным. Они призвали главу Кремля к немедленному перемирию, выводу российских войск с территории Украины, освобождению защитников Азовстали и серьезным прямым переговорам с президентом Владимиру Зеленскому.

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