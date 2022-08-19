Впервые за более чем два месяца. Макрон провел телефонные переговоры с диктатором Путиным 19 августа, 17:46 Эммануэль Макрон (Фото:Emmanuel Macron/Facebook)

В пятницу, 19 августа, президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор.

Об этом сообщает Reuters.

Кремлевский режим заявил, что во время разговора обсудили ситуацию в Украине и на ЗАЭС.

Макрон и Путин поговорили впервые за более чем два месяца.

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В первые недели полномасштабного вторжения России в Украину Макрон несколько раз говорил по телефону с Путиным.

После переговоров 29 марта наступила пауза.

Последний раз Макрон и Путин говорили 3 мая, и французский президент призывал кремлевского диктатора позволить продолжить эвакуацию с завода Азовсталь в Мариуполе.



Французские издания AFP и Le Temps опубликовали полную стенограмму состоявшегося 20 февраля разговора президента Франции Эммануэля Макрона и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Во время разговора кремлевский диктатор несколько раз лжет, обвиняя Макрона и президента Украины Владимира Зеленского в заявлениях, которые те не делали. Путин также постоянно хочет, чтобы Макрон давил на власти Украины и подталкивал их к переговорам с марионетками Кремля на оккупированных территориях Донбасса. Диктатор также явно намекает на то, что боевики действуют по указаниям из Кремля.



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