Хочет «ускорить украинскую победу». Макрон «будет давить» на принца Саудовской Аравии, чтобы тот использовал свое влияние на РФ — Politico 16 июня, 14:52 Мухаммед бин Салман и Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Stephanie Lecocq)

В пятницу, 16 июня президент Франции Эммануэль Макрон примет у себя принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, в ходе переговоров планируют обсудить войну России против Украины, пишет Politico.

По словам одного из чиновников президентского дворца, во время обеда тет-а-тет в Елисейском дворце Макрон будет давить на бин Салмана, чтобы тот использовал свое влияние на Россию.

Видео дня

В статье сказано, что в отношении войны РФ против Украины Саудовская Аравия в прошлом занимала двусмысленную позицию, голосуя за резолюции ООН, осуждающие агрессию России, но при этом сопротивляясь призывам США увеличить добычу нефти, что сократило бы доходы России от продажи нефти.

Однако, по мнению Елисейского дворца, Саудовская Аравия показала, что она «сдвинулась с места» в этом вопросе.

«Мы просим… чтобы [Саудовская Аравия] помогла нам ускорить украинскую победу, которая приведет к переговорам между Украиной и Россией… Исходя из разговоров, мы знаем, что они разделяют это видение», — сказал чиновник из Елисейского дворца.

Саудовский принц проведет в Париже неделю, в течение которой он примет участие в саммите по новому глобальному финансовому пакту и посетит прием в столице Франции в поддержку кандидатуры Саудовской Аравии на проведение всемирной выставки Expo 2030.

Визит бин Салмана и продолжительность его пребывания во Франции вызвали резкие упреки со стороны неправительственных организаций, выступающих против нарушений прав человека в Саудовской Аравии, и в связи с жестоким убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. СМИ сообщали, что убийство было совершено по приказу самого принца.