Еврофил против союзницы Путина. У кого больше шансов победить на выборах во Франции и как это изменит страну и Европу — обзор иноСМИ 23 апреля, 08:25 Цей матеріал також доступний українською Анализ предвыборных опросов The Economist прогнозирует, что во втором туре за Марин Ле Пен могут проголосовать 44% избирателей, а за Эммануэля Макрона — 56% (Фото:Sarah Meyssonnier / REUTERS)

Западная пресса анализирует расстановку сил накануне решающего тура президентских выборов во Франции, где 24 апреля действующий президент Эмануэль Макрон сразится за главный пост с лидером ультраправых Марин Ле Пен.

Марин Ле Пен, лидер ультраправой партии Национальное объединение, еще никогда не была так близка к победе, и все же действующий президент Франции Эммануэль Макрон остается фаворитом предвыборной гонки, пишет британский журнал The Economist . Со времен прошлых президентских выборов во Франции в 2017 году, когда Ле Пен набрала 34% голосов против 66%, полученных Макроном, она смягчила свою позицию и расширила электорат. В рамках предвыборного ралли Ле Пен объехала сельские районы и небольшие депрессивные городки, где имеет наибольшую поддержку, однако старательно избегала Парижа. Позиционируя себя рупором простого народа и противовесом столичным элитам, в первом туре выборов Ле Пен заняла второе место с 23% голосов, что на 5% меньше результата Макрона.

Видео дня

Сейчас анализ предвыборных опросов The Economist прогнозирует, что во втором туре за Ле Пен могут проголосовать 44% избирателей. Однако преимущество на стороне действующего президента. Среди прочего и потому, что Жан-Люк Меланшон, лидер левого движения Непокорная Франция, который занял третье место по итогам первого тура, призвал своих сторонников не отдать «ни одного голоса» за Ле Пен. И, несмотря на свою враждебность Макрону, те, похоже, готовы проголосовать за действующего президента, чтобы не оставить шансов представительнице ультраправых, пишет The Economist.

Многих французов отталкивает ксенофобский дискурс Ле Пен. Первый пункт ее программы касается ограничения иммиграции и нацелен против права на воссоединение семей иностранцев с их родственниками, уже находящимися во Франции, а также против принципа гражданства по праву рождения. Что касается внешней политики, Ле Пен уже не обещает вывести страну из Евросоюза, как это было в 2017 году, но ее намерения внедрить «национальные преимущества» для граждан Франции в сферах трудоустройства, обеспечения льготами и жильем, а также ограничить выплаты своей страны Евросоюзу, может повлечь за собой серьезный конфликт внутри объединения.

Беспокоит европейцев и позиция ультраправой кандидатки-противницы НАТО в отношении России. Она не раз дружелюбно высказывалась в адрес российского диктатора Владимира Путина и недавно заявила, что по завершении войны России против Украины страна-агрессор может снова стать «союзником».

Согласно модели прогнозирования The Economist, на 21 апреля вероятность победы Ле Пен на выборах составила 6%. Потому Макрона, похоже, ждет переизбрание. Для 44-летнего политика, который до 2017 года не участвовал ни в одних выборах, это было бы большим достижением, признает The Economist . Впрочем, даже если Макрон победит, его ждет непростая задача — управлять страной с поляризованным и недовольным населением.

В случае победы Макрону будет непросто реализовать свое видение того, какими должны быть Франция и Европа, утверждает в своей колонке для британской газеты The Guardian Ганс Кунднани, старший научный сотрудник лондонского аналитического центра Chatham House.

Он отмечает, что первый тур французских выборов указал на две тревожные тенденции, в той или иной степени проявляющиеся в политике большинства стран континентальной Европы. Первая касается смещения линии разделения между левыми и правыми к линии между «радикальным» центризмом и популизмом. На это, в частности, указывает то, что кандидаты от левоцентристов и правоцентристов набрали в первом туре французских выборов менее 5% голосов. Вторая тенденция — неумолимый рост популярности ультраправых. Ведь Ле Пен вместе с другим представителем этого политического направления Эриком Земмуром получили 30% голосов – больше, чем Макрон.

Второй срок действующего президента может обозначить конец эры проевропейского левоцентризма во Франции, считает Кунднани. Долгое время французские лидеры пытались убедить Германию смягчить фискальные правила еврозоны и перейти к более социально ориентированной левоцентристской экономической политике. Впрочем, бесполезно.

Тем временем во Франции набирал обороты евроскептицизм. По данным опроса Eurobarometer, опубликованного в начале апреля, только 32% французов доверяют Евросоюзу. Это меньше, чем в любой другой стране – члене объединения. Теперь, если фискальные правила ЕС так и не будут изменены, сложно представить, как Макрон сможет решить ряд важных для французских избирателей экономических вопросов, заключает автор.

Сам Макрон остается уверенным еврофилом. И их различные с Ле Пен позиции в отношении ЕС, а также Украины и отношений с Россией означают, что результат выборов во Франции имеет немалое значение для безопасности европейского региона, отмечает американский журнал The Time .

В течение своего президентства Макрон поддерживал тесные связи с разными лидерами и до начала войны в Украине развивал дипломатические отношения с Путиным, пишет издание. Еще после своей победы на выборах в 2017 году французский лидер пригласил российского диктатора в Версальский дворец, где между ними состоялся «откровенный, искренний диалог» по ряду вопросов, включая Сирию и Украину. С того момента Макрон поддерживал связь с Путиным. Накануне вторжения России в Украину он прилетел в Москву, пытаясь отговорить главу Кремля от нападения. Накануне и после 24 февраля президент Франции, по меньшей мере, 11 раз разговаривал с Путиным по телефону, сообщает американское издание Politico. При этом он осудил вторжение РФ в Украину и ввел санкции, в том числе против активов российских олигархов во Франции.

«Теперь он [Макрон] может сказать: ну что ж, я попробовал все, — цитирует The Time Тару Варма, главу европейского аналитического центра ECFR в Париже. — И перед лицом закрытого Путина Франции не остается ничего другого, кроме как снабжать Украину оружием и вводить санкции».

Между тем, Ле Пен многие считают союзницей Путина. В 2014 году ее партия получила российские кредиты на сумму 11 млн евро ($12 млн), из которых 9 млн евро — от Первого чешско-российского банка, связанного с Кремлем. Сама же лидер ультраправых заявляла, что стремится к более тесным связям с Россией. Поэтому, по мнению Варма, если она будет избрана президентом, то это «перевернет текущую французскую политику в отношении России».

В частности, Ле Пен может попытаться создать формальный альянс с Венгрией, Россией и другими странами с авторитарными тенденциями. Это, по словам Варма, может вызвать «эффект домино», что «даст странам ЕС, которые не слишком хотели вводить санкции [против России] , возможность отречься от своих обязательств». Ее избрание может создать «огромную пробоину» в европейском и трансатлантическом единстве, предупреждает эксперт.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.