«Это его фишка». Макрон и дальше будет выступать за переговоры с РФ — разговор с журналистом 15 июня, 17:47 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Президент Франции Эманюэль Макрон (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Президент Франции Эмманюэль Макрон и дальше будет настаивать на переговорах Украины и России, ведь это стало его «политической фишкой», рассказал в эфире Радио НВ Николай Соколов, кандидат политических наук, журналист (Франция).

— Вероятно, посетит Украину президент Франции Эмманюэль Макрон, по крайней мере, это подтвердили в Украине. И сказали, что приедет он в Молдову и потом в Украину. Чего можно ожидать от этого визита? И почему вообще такая туманная формулировка «возможно посетит»?

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— Я начну с того, что я услышал пресс-конференцию Макрона в Румынии по французскому телевидению, и он опять же не подтвердил свой визит в Украину. Я могу догадываться только, что это связано или с суперсекретностью этого визита, потому что Макрон боится повторить ситуацию, например, с генсеком ООН Гутерришем, когда во время визита Киев обстреляли ракетами. Возможно, из соображений безопасности. А возможно, потому что они определенной части каких-то договоренностей все же не достигли с президентом Зеленским, то есть к какому-то общему мнению и согласию не пришли по определенным вопросам. Поэтому этот визит либо откладывается, либо, возможно, его не будет совсем, если они этого согласия не достигнут. В принципе этот визит был бы логичным после того, как Макрон посетит Румынию, а затем Молдову, конечно, [прибыть] в Киев нет проблем. И принимая во внимание то, что во время пресс-конференции в Румынии Макрон сказал о зерновых коридорах, о вывозе зерна из Украины, и как раз с помощью, возможно, Румынии через ее территорию.

Поэтому да, визит был бы логичным. Но опять же тогда следует понимать, принял ли Зеленский на такую инициативу России и Турции по разблокированию, разминированию Одесского порта для вывоза зерна. В принципе, я думаю, для Макрона это была бы неплохая такая политическая победа медийная, внешнеполитическая, когда во время его визита Зеленский и он объявил бы, что да, мы договорились о разблокировании зерновых коридоров, и зерно пойдет в Северную Африку и на Ближний Восток. Потому что напомню вам, что Франция, Германия и Италия больше всего страдают от голода, который может начаться на Ближнем Востоке и в Африке, потому что все эти мигранты, прежде всего, поедут, поплывут в Италию, Францию и Германию.

— Какие еще вопросы могли бы рассматриваться при этом визите, в частности, что известно о потенциальных поставках оружия из Франции в Украину?

— Опять же, во время этой конференции он не акцентировал внимание на поставках оружия. Он сказал, что этот процесс идет и будет продолжаться. Не уточнил никакой информации о количестве, качестве, и именно какое будет поставляться оружие. Единственное, что у нас есть, это шесть гаубиц CAESAR, которые уже в Украине, и еще шесть они обещали поставить. Конечно, вопрос оружия для нас очень важен, поэтому если визит Макрона состоится, Зеленский этот вопрос будет ставить ребром, и подчеркивать это, конечно, будет. Зависит от того, каких договоренностей перед визитом они достигнут. А также Макрон еще заявил о необходимости вести переговоры с Россией. Либо когда Украина победит, либо когда произойдет прекращение огня. Для Макрона это такая фишка, он постоянно говорит об этом. И я думаю, что он и дальше будет на этом настаивать, на необходимости продолжать диалог с Россией.

— На сайте президента Украины зарегистрировали такую петицию, которая звучит вот как: «Предложить президенту Макрону отдать России часть территории Франции, чтобы, так сказать, сохранить лицо Путину». То есть такая ирония как бы с того, какие заявления делает Эмманюэль Макрон, или с другой стороны очень показательно по поводу того, как относятся украинцы скептически к этому визиту. Я у вас хотела бы спросить о реакции во Франции к таким заявлениям Макрона, что нужно вести переговоры с Путиным, что надо как-то дать России выйти максимально достойно из той ситуации, в которую она сама себя загнала, относятся сами французы?

— Если оценивать отношение французов, смотря французское телевидение или читая французскую прессу, то, конечно, есть часть элит, поддерживающих Макрона в этом. Это, прежде всего, те элиты, которые тем или иным образом связаны с Кремлем, с Россией, или которые представляют бизнес-элиты, говорящие от имени этих бизнес-элит. А если брать более здоровую часть общества, она осуждает такой подход, она сочувствует Украине, поддерживает в борьбе Украину против российской агрессии.

— Как такое несовпадение в интересах может повлиять на рейтинг самого Макрона? Насколько избиратели могут сомневаться в эффективности его политики, вообще подвергать сомнению его пребывание на посту президента?

— Дело в том, что сейчас французы меньше всего озабочены тем, что происходит у них за пределами Франции. Потому что сейчас снова начали расти цены очень сильно на бензин в первую очередь. Это тянет за собой цены на продукты. В общем, очень большие проблемы во Франции в системе здравоохранения, в системе образования, прежде всего базового, среднего образования. Поэтому французы оценивают Макрона прежде всего посредством внутренней политики, как он решает внутренние вопросы, внутренние проблемы. Поэтому я не думаю, что именно этот момент повлияет на его рейтинг.

— Что касается внутренней проблемы, как французы оценивают? Справляется или нет? Выборы-то он выиграл, но что дальше?

— Очевидно, что он выиграл выборы не потому, что французы его так страстно поддерживают все и большинство, а потому что выбор был между плохим и очень плохим, скажем так. Подавляющее большинство французов голосовали не за Макрона, а голосовали против Ле Пен. Понимаете, да? И то, что Макрон в результате этих парламентских выборов, второй тур которых состоится в это воскресенье, скорее всего, он потеряет абсолютное большинство в парламенте. Также говорят о том, что популярность его партии, популярность самого Макрона упала. И потому ему придется договариваться с бывшими политическими противниками, идти на уступки, выполнять их требования, прихоти. И все это создает поле для напряжения. То есть реформы могут снова не пойти, которые Макрон запланировал себе на этот пятилетний срок. И такая ситуация может осложнить политическую и экономическую жизнь во Франции.

— А как ситуация в парламенте может повлиять на поддержку Украины? Там сейчас настроения больше такие, как у Макрона о примирении и переговорах с Россией? Или все же о наращивании поставок Украине оружия и поддержке всеми возможными способами?

— Дело в том, что парламент слабо влияет на внешнюю политику Франции. Это прерогатива президента. И на 90% это решение будет президента, как он решит, так и будет. Парламент Франции больше может быть совещательным в этом вопросе. И конечно, если у него даже большинство, не абсолютное, но все же большинство в парламенте, то проблемы с принятием необходимых вопросов по поддержке Украины у него не будет.

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